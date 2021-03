Picerno, vaccinata a domicilio nonnina di 109 anni: è record

Una vaccinazione record è avvenuta questa mattina a Picerno (Pz): la signora Natalina Adele Ferraro, di 109 anni (è nata il 25 dicembre 1912) ha ricevuto a domicilio la sua dose di vaccino Pfizer. Ad oggi, a quanto risulta, si tratta della più anziana donna vaccinata in Italia finora. A iniettarglielo l’infermiera dell’Asp Basilicata, Giusi Mascolo, assistita dal dottor Antonio Marsico, anestesista in pensione, medico volontario.

La signora Natalina, che vive a casa con la figlia Egidia Manicone, ha avuto 7 figli di cui quattro ancora in vita. L’attività di vaccinazione rientra all’interno del piano vaccinale dell’Asp Basilicata sugli ultra ottantenni della Provincia di Potenza.

Oggi, martedì 30 marzo 2021, oltre che a Picerno, sono in corso le vaccinazioni a Melfi, Pietragalla, Lauria, Rivello, Sant’Arcangelo, Sant’Angelo leFratte, Chiaromonte.