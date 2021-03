Potenza, via alla seconda dose vaccini over 80: previsto maltempo, allestita sala d'attesa

Parte domani in Basilicata la settimana per inoculare la seconda dose di vaccino anti-Coronavirus agli over 80, e sono oltre 5mila le persone che lo riceveranno in una delle due tende donate dal Qatar nel parcheggio dell'ospedale San Carlo di Potenza (nell'altra solitamente è situato il drive-in della Marina Militare per i tamponi). Solo che in vista delle avverse condizioni meteo, per domani l'hub dei tamponi verrà spostato in un'altra zona, nel parcheggio di Viale dell'Unicef, e l'altra tenda è stata adibita a sala d'attesa per chi aspetta il proprio turno di vaccinazione.

(foto Tony Vece)