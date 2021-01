Frontale fra due auto nel Potentino, 2 feriti, uno in ospedale in codice rosso

Un brutto incidente stradale è avvenuto ieri in tarda serata, intorno alle 22, sulla SS 658 Potenza-Melfi, al chilometro 8,300 tra l'uscita di Potenza Nord e la frazione di San Francesco. Si sono scontrate una Opel Corsa e una Hyundai X35. Due persone sono rimaste ferite, una è stata estratta dall'abitacolo dell'auto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, ed è stata portata in ospedale al San Carlo di Potenza in codice rosso. La Polizia stradale ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore e il traffico è stato deviato su percorsi alternativi.

(foto Tony Vece)