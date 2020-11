Potenza, prima notte di coprifuoco tra controlli e strade deserte

La Basilicata è zona gialla, ma alle 22 di ieri è scattato per la prima volta il coprifuoco. E allora ecco i primi scatti in una città deserta, con i controlli attenti di carabinieri, polizia, polizia locale, insieme ai militari dell'Esercito. Giusto qualche lavoratore fermato mentre rientrava a casa, in un'atmosfera di tristissimo silenzio.

(foto Tony Vece)