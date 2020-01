Potenza, ultrà travolti dall'auto dei tifosi rivali: «Il calcio lucano non si ferma»

Il calcio lucano «non si ferma: non gliela diamo vinta a quelli che non hanno nulla a che fare con lo sport». Lo ha detto il presidente del Comitato regionale della Basilicata della Lega nazionale dilettanti, Piero Rinaldi. «Non ci fermeremo - ha aggiunto - davanti a chi vuole inquinare, con fatti che non c'entrano nulla con il calcio, il nostro che è un mondo pulito». Un vero e proprio terremoto quello avvenuto in Basilicata con 26 persone arrestate. Si tratta di una sorta di spedizione punitiva con cazzottiere e manganelli: ecco le foto.