Bari, a San Girolamo è allarme degrado, la «piastra» in mano ai vandali

C’era una volta una Rotonda sul mare. Sul lungomare nuovo di zecca di San Girolamo c’è invece una «piastra», brutto nome per il parallelepipedo di cemento e vetro tirato su allo scopo di dare vita alla passeggiata facendone un punto di aggregazione sociale.

Una scelta architettonico-ambientale forse discutibile, contestata da chi avrebbe preferito un orizzonte a perdita d’occhio. Ma quel che è stato è stato, non è questo il punto. Il punto è che la struttura rischia di finire nel degrado ancor prima di essere utilizzata. Secondo il progetto del Comune, è sorta per ospitare due ristoranti, al piano terra e al piano rialzato, un bar, o un pub, sempre al piano terra, assieme a locali da destinare ad associazioni sportive.

Lo scorso febbraio gli uffici di corso Vittorio Emanuele stavano predisponendo il bando pubblico per assegnare gli spazi. L’esplosione della pandemia ha fermato tutto. Ma non i vandali che sulla «piastra» sfogano la propria noia. Così, prima ancora di essere inaugurata, i danni sono già visibili. Faretti rotti, cestini in pietra divelti, tubazioni in rame staccate, qualcuna rubata. E ancora resti di bivacchi, serrande forzate, i segni dell’incendio causato da un bengala l’ultimo dell’anno, quando il lungomare fu trasformato da fuochisti in erba in un set per uno spettacolo pirotecnico che nemmeno la festa di Piedigrotta a Napoli. Spesso i vandalismi sono opera di ragazzini annoiati che le restrizioni Covid hanno privato degli spazi e dei luoghi di ritrovo in cui avrebbero trascorso il tempo con più profitto.

«Prima c’era almeno un campo da calcio dove i ragazzini potevano giocare, ora nemmeno quello e la chiusura delle scuole complica ancor più le cose», riflette Peppino Milella, presidente dell’Associazione culturale IX Maggio. Con gli altri volontari che hanno a cuore il quartiere, è abituato a rimboccarsi le maniche e a fare il possibile per risolvere i problemi. «La piastra? Il degrado è normale quando ci si mette un tempo infinito per fare le cose - sottolinea Milella - se quei locali restano vuoti, se non ci sono né bar né associazioni, se di notte restano al buio, diventa normale che siano presi di mira da gruppi di giovanissimi balordi annoiati».

Ma non getta la croce addosso ai ragazzi di strada. Collabora da tempo con il centro «Chiccolino» e sa che, coinvolgendoli, quei ragazzi diventano una risorsa, un alleato prezioso nella cura del quartiere. Ecco perché la sua proposta all’amministrazione comunale è semplice. «I locali della piastra potrebbero essere assegnati alle piccole associazioni di quartiere. Dove c’è buio, dove non c’è vita, vincono criminalità e degrado. Invece dove c’è condivisione, coinvolgimento, anche chi fa danni per noia capisce che il quartiere è suo e ne ha cura. Daremmo vita al lungomare e non solo, vivremmo questo luogo strappandolo all’incuria. Ma come ho detto in passato, il lungomare IX Maggio è come la Salerno-Reggio Calabria, ritardi su ritardi. Dei bandi per l’assegnazione dei locali non si sa nulla, ma tra non molto saremo alle porte dell’estate e tutto è ancora nell’abbandono, fa rabbia...».

Peppino Milella lamenta poi anche i ritardi nell’attivazione delle telecamere di sorveglianza. «Molti atti vandalici si potrebbero prevenire». Stessa considerazione dei residenti che hanno condannato la pericolosa santabarbara di San Silvestro, finita pure in un video celebrativo su Tik-Tok.

Milella, però, punta l’indice anche su chi a San Girolamo abita ma si limita a criticare, a lamentarsi delle cose che non vanno. «I nuovi residenti prima di venire qui dove abitavano, in Svizzera? In molti ci vengono solo a dormire e non vivono il quartiere - accusa - e in questo modo non si costruisce il senso di comunità. Nessuno partecipa alle attività, si limitano ai like su Facebook, a stare dietro a una tastiera invece di dare una mano in prima persona, mettendosi in gioco per risolvere i problemi di cui si lamentano».