Bari, dipendenti pubblici in piazza per il contratto: «Servizi più efficienti, non obsoleti»

BARI - Questa mattina i lavoratori dei servizi pubblici stanno scioperando a Bari, in piazza Prefettura, per chiedere condizioni di lavoro migliori, maggiori risorse per gli enti pubblici, lotta al precariato e rinnovi contrattuali, reinternalizzazione di compiti e funzioni istituzionali. La manifestazione è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil.