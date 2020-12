Foggia, accese le luminarie in piazza Giordano: quest'anno all'insegna del risparmio

Nulla di eccezionale, luminarie in tono minore in piazza Giordano a Foggia. Nelle foto di Maizzi, alcuni scatti della zona del capoluogo che quest'anno deve fare i conti con le inevitabili restrizioni. Un paio di settimane fa il sindaco Landella aveva anticipato un taglio sugli eventi, sui mercatini e in parte sulle luminarie con l'obiettivo di destinare i risparmi quasi a circa 100mila euro ai nuclei familiari più fragili segnalati dagli Istituti scolastici. Somme che si aggiungono alle altre già stanziate dal Comune a sostegno della didattica a distanza e del diritto allo studio, con l’acquisto e fornitura di sim card e tablet.