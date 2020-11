Monopoli, tir si ribalta sulla SS16: strada chiusa e traffico in tilt

Un tir si è ribaltato questa mattina nel Barese: è accaduto sulla SS16 in direzione Sud, all'altezza di Monopoli (Ba), per cause ancora in via di accertamento. Il mezzo si è ribaltato sulla carreggiata finendo sul guardrail centrale e sfondandolo, invadendo anche l'altra corsia. Il tratto è stato chiuso al traffico e sono state imposte deviazioni per consentire lo sgombero della strada. Il conducente è stato soccorso dal 118 ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e l'Anas.