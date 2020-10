Palo del Colle: entra in una barberia e comincia a sparare, nessun ferito

È entrato in una barberia a Palo del Colle (Ba) a volto scoperto, e armato di pistola e ha cominciato a sparare: è accaduto questa mattina in viale Mediterraneo. Nel panico i residenti della zona. Non ci sono feriti, anche se un cliente nel locale è rimasto sotto choc. Indagano i carabinieri.

(foto e video Luca Turi)