Taranto, a Paolo VI nuovo look sulle strade: conclusi lavori in strada XXV aprile

A Taranto conclusi i lavori a Paolo VI su tutto il viale XXV aprile, riguardanti il riasfalto della strada e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, mentre è stato aperto il cantiere di rifacimento complessivo di via Salinella, nel tratto compreso tra via Alto Adige a Via Plateja.

«L’intervento - fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro - si inquadra nell'ambito del complessivo intervento di riqualificazione dell'area Bestat, che comprende anche la riqualificazione della biblioteca Acclavio e del primo lotto di piazza Dante Alighieri. Nella riqualificazione della via si interverrà anche sulla messa in sicurezza della strada in corrispondenza del sottopasso di via Dante, prevedendo la completa impermeabilizzazione del sottofondo della strada».