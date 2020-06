Bari, le aziende di pullman a noleggio in rivolta: «Valiamo meno di un monopattino»

In tutta Italia stanno protestando le aziende di noleggio pullman e NCC (mezzi con conducente), per lanciare l'allarme sulla crisi economica che ha colpito il settore dopo l'emergenza Coronavirus. A Bari in particolare centinaia di pullman hanno manifestato davanti allo stadio San Nicola (emblematica la scritta 'Puglia' formata posizionando i mezzi), e sul lungomare, dove tuttavia il grosso numero di bus ha fatto registrare disagi alla circolazione e al traffico.

(foto Luca Turi)