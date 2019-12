Bari, il ministro Franceschini in visita al Teatro Piccinni: «Sono incantato»

BARI - Il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha fatto tappa a Bari per visitare il teatro comunale Piccinni, restituito alla città dopo nove anni di lavori di restauro che hanno riguardato il foyer, la platea, i plachi e il sipario. Franceschini, durante la visita, è stato accompagnato dal sindaco Antonio Decaro e il governatore Michele Emiliano.

«Veramente è un restauro splendido, un altro passo verso la vocazione che è stata costruita in questi anni a Bari. Una città che investe molto sulla cultura, sul turismo, sulla produzione culturale. Avere tanti teatri di altissimo livello crea veramente una grande prospettiva per il futuro», ha commentato il ministro per i Beni culturali.

«Il turismo a Bari è in crescita e crescerà sempre di più perché qui c'è tutto: la bellezza, la Città Vecchia, il mare, il cibo, i baresi, la creatività. Vedo un grande futuro per Bari - ha aggiunto Franceschini - come una delle città che vedranno una più grande crescita turistica nei prossimi anni. E un teatro come questo va assolutamente ad aiutare questa prospettiva»