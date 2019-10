Regionali, a Bari vecchia Emiliano apre la campagna elettorale: un migliaio in piazza Governatore: le lobby contro di me

Poco meno di un migliaio di persone in piazza a Bari per la presentazione della candidatura di Michele Emiliano. A largo Albicocca, nella città vecchia a Bari, molto ceto politico. Con il governatore i sindaci di Bari, Antonio Decaro, di Taranto, Rinaldo Melucci, di Lecce, Carlo Salvemini e di Brindisi, Riccardo Rossi. La giunta regionale è quasi al completo, compreso Totò Ruggeri coinvolto con Emiliano nell’inchiesta di Foggia per corruzione. Una piazza gremita ma non pienissima: presenti molti direttori generali della sanità e dirigenti regionali, ex parlamentari e consiglieri comunali.

L'appuntamento era stato fissato per salutare l'inizio della campagna elettorale di Michele Emiliano verso le nuove regionali, iniziativa vista come fuga in avanti ma adottata sia pure nel rispetto del tavolo delle primarie del centrosinistra fissato a gennaio. Un evento sottotono, in qualche modo funestato dall'inchiesta di Foggia - l'arresto dell'ex parlamentare Cera e di suo figlio Napoleone, consigliere regionale Udc - ma ormai era stato programmato e quindi non più rinviabile.

IL SINDACO DI LECCE E CAROFIGLIO

Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini ha detto: «mi sento un periferico, marginale giocatore di una squadra in cui ciascuno di noi svolge un ruolo importante ma nessuno è indispensabile. E sulle Regionali: sono la classica curva del tornante, e se i nostri avversari continuano a dire che ci manderanno a casa, noi dobbiamo unirci per dire che respingeremo questo attacco».

Il sindaco di Lecce ha parlato anche di Carofiglio: «C’è stato un vostro concittadino che si colloca in posizione di terzietà - ha detto -, che si chiama Gianrico Carofiglio, che ci ha ricordato come la politica si fa con i piedi nel fango. Qui c’è una classe dirigente che avverte l’impegno a migliorare ogni giorno, senza saccenze. Michele come tutti noi è fallibile. Chi si offre come infallibile ci prende in giro».

EMILIANO: SIAMO LA REGIONE PIU' BELLA DEL MONDO

Il governatore Emiliano, che è apparso un po' nervoso, è intervenuto sul palco dopo i sindaci: «Quando io non ho fatto una cosa che dovevo fare, basta il vostro sguardo a ricordarmelo. Noi siamo la Puglia, siamo le sue città e le sue statue. Andare, dare il proprio numero di telefono e rispondere a chi è importante e a chi non conta niente. È così che stiamo diventando la Regione più bella del mondo».

«CONTRO DI ME LA LOBBY DEL CARBONE»

«Noi stiamo in mezzo alla strada a prenderci i fischi - ha aggiunto -, che rifanno i pronto soccorso. E ancora: «I capi delle più grandi aziende del petrolio, non posso fare i nomi, mi hanno detto: Emiliano vai piano perché quelli del carbone sono pericolosi, hanno comprato miniere a quattro soldi e vogliono fare affari sulla salute dei nostri figli. Questi del carbone non vogliono che io sia rieletto presidente. Stanno facendo di tutto».

Noi rispettiamo tutte le istituzioni, rispettiamo gli avversari, rispettiamo anche i lobbisti. Rispettiamo i magistrati, sempre, in ogni caso, anche quando non siamo d’accordo con loro