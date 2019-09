Bari, Decaro porta i supersindaci in gita nella città vecchia con i risciò

Dopo una lunga e appassionata riunione del coordinamento dei sindaci delle città metropolitane, svolto nel palazzo dell'ex Provincia, il padrone di casa - il sindaco e presidente Anci, Antonio Decaro - ha pensato di portare in gita i suoi collegji ospiti nella città vecchia. Niente auto ma un mezzo ecologico e panoramico: una flotta di risciò per accompagnare i primi cittadini delle città «che rappresentano il 50% del Pil nazionale» in visita tra i vicoli della città vecchia per far ammirare le bellezze della Bari antica. Decaro ha preferito accomodarsi con la sua collega romana, Raggi. Alla riunione, e alla passeggiata, hanno partecipato i sindaci di Firenze, Dario Nardella, di Roma, Virginia Raggi, di Torino, Chiara Appendino, di Palermo, Leoluca Orlando, di Venezia, Luigi Brugnaro, di Bologna, Virginio Merola, di Cagliari, Paolo Truzzu, di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà: erano presenti anche la vicesindaca metropolitana di Milano, Arianna Censi e il vicesindaco metropolitano di Genova, Carlo Bagnasco.