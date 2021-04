Lecce Spal, segui con noi la diretta

Lecce - Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti alla diretta scritta di Lecce – Spal curata dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

Allo stadio di Via del Mare tra pochi minuti, per la 14ª giornata del girone di ritorno della Serie B, si affronteranno due formazioni che poco più di un anno fa si scontravano su questo stesso campo in serie A.

Entrambe puntano a ritornare nella massima categoria. I padroni di casa sono reduci da una striscia positiva che li ha lanciati al secondo posto della classifica, che vale la promozione diretta. Hanno collezionato sei vittorie consecutive, nuovo record giallorosso nella serie cadetta. I biancazzurri emiliani sono staccati di undici punti.

Il Lecce indosserà una maglia speciale con i nomi dei 1920 tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento nonostante la chiusura degli stadi causa Covid. Un omaggio della società ai fedelissimi.

Ma ecco le formazioni in campo

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni , Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Pettinari. A disposizione: Bleve, Vigorito, Pisacane, Paganini, Yalçin, Stepinski, Nikolov, Dermaku, Zuta, Calderoni, Tachtsidis, Rodriguez. Allenatore: Eugenio Corini

SPAL (3-5-2): Berisha; Sernicola, Okoli, Ranieri; Dickmann, Valoti , Viviani, Segre, Murgia; Di Francesco, Strefezza. A disposizione: Galeotti, Thiam, Esposito, Missiroli, Floccari, Mora, Spaltro, Asencio, Peda, Seck, Moro. Allenatore: Massimo Rastelli

Arbitro: Gianluca Manganiello sezione di Pinerolo

Assistenti: Dario Cecconi sezioni di Empoli - Giovanni Baccini sezione di Conegliano

IV Ufficiale: Rosario Abisso sezione di Palermo.



L'arbitro fischia il calcio d'avvio: partiti.

Subito un intervento duro di Sernicola su Henderson, ammonito il ferrarese

La posta in palio è molto alta e lo si capisce dal nervosismo

5' primo corner a favore della Spal

Il Lecce inizia ad alzare la pressione aggredendo alto gli avversari

Bella giornata di sole nel Salento, temperatura tiepida tipicamente primaverile e terreno di gioco in ottime condizioni

Le squadre si fronteggiano con molta attenzione, reparti stretti, difficile trovare spazi

9' Brivido per il Lecce: Strefezza, autore del gol per la vittoria della Spal all'andata, sfiora la traversa con un tito dal limite dell'area

11' -Una buona azione offensiva giallorossa interrotta dall'arbitro per un fallo di mano di Gallo

Gol della Spal. 13' Ospiti in vantaggio con Valoti. Il giocatore estense si avventa su un tiro respinto dalla difesa leccese e di destro, dalla lunetta, batte Gabriel

Gara in salita per i giallorossiche devono tentare una reazione.

15' Hjulmand ci prova da fuori area, il suo tiro non passa lontano dal palo

17' Goooool!!!



Pareggio del Lecce! Majer, servito da Henderson, non fallisce

Terzo gol personale in campionato dello sloveno, sempre più decisivo nelle ultime partite

22' Occasionissima per la Spal, che per poco non trova il raddoppio sempre con Valoti

I giallorossi soffrono le folate estensi e devono stare molto attenti a non scoprirsi troppo per cercare il vantaggio.

Rastelli ha optato per uno schieramento senza un centravanti vero, Di Francesco e Strefezza svariano sul fronte offensivo favorendo gli inserimenti di Valoti

Grande ritmo in campo, con continui capovolgimenti di fronte

29' Spal di nuovo pericolosa con Di Francesco, destro sporco e palla sul fondo

32' Giallo per Viviani che impedisce la ripartenza di Henderson

35' Il Lecce fallisce il vantaggio

Grande giocata di Pettinari che libera Majer davanti al portiere, ma lo sloveno invece di calciare cerca Coda, che però è chiuso dagli avversari

Occasionissima sprecata dai giallorossi

I salentini sono cresciuti, ora gli emiliani fanno più fatica a controbattere

Resta però qualche errore di troppo nella chiusura delle azioni offensive, anche se la pressione ora è costante

La Spal difende tutta raccolta nella sua metà campo

Senza pubblico sugli spalti, si sentono solo gli urlacci degli allenatori, che danno indicazioni ai giocatori

E' il calcio al tempo del Covid, privato della sua componente essenziale: i tifosi

43' Lecce sempre all'attacco, ma la Spal difende senza correre rischi

44' Lucioni stende Strefezza e viene ammonito

Primo giallo in casa Lecce