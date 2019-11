Gioielli, la prima volta di Armani

La giornata nel mondo Giorgio Armani si apre con la prima presentazione dell’Alta Gioielleria della maison all’Armani Hotel.

Lo stilista aggiunge una nuova tessera al composito disegno di lifestyle improntato al lusso dell’artigianalità.

Declinata in tre temi principali la collezione coniuga la modernità a un gusto dai tratti vagamente esotici.

“Borgonuovo” propone variazioni sul tema del logo acceso talvolta da pavé di luminosi diamanti o da pietre semipreziose.

La serie “Sì” si ispira al simbolo olfattivo femminile del brand. Orecchini, anelli, bracciali e collier rielaborano la forma del petalo moltiplicato in raffinati fiori di onice nera, impreziositi da brillanti e diamanti neri.

Gli astri nel cielo notturno, tema ricorrente nell’immaginario e nelle collezioni moda Giorgio Armani, illuminano, infine, il tema “Firmamento” dove stelle e falci di luna, dal tratto stilizzato, diventano anelli, bracciali, orecchini e collane tra i bagliori di pavé e diamanti taglio brillante.

Prossima tappa: Armani / Silos. Qui la mostra “Accenti di stile”, curata personalmente da Giorgio Armani, propone una retrospettiva di borse, calzature e bijoux Giorgio Armani Donna e proiezioni di campagne pubblicitarie e redazionali.

Ottocento accessori per raccontate quarant’anni di stile in percorso che si snoda tra temi che fanno parte di corsi e ricorsi dello stilista: Etnico e Animalier, Metropoli e Neoclassico, Bicromatico e Color Block, Notturno e Bagliori.

Finalmente arriva la sera. La luce della firma Giorgio Armani illumina l’Armani / Teatro che ospita la prima collezione pre-fall (20-21) Giorgio Armani.

Una donna “trasformista” sperimenta divertendosi accogliendo vaghe suggestioni di quell’Oriente che non smette mai di ispirare lo stilista ed echi di metà Anni Trenta.

Dall’unione di questi elementi, mescolati con equilibrio e misura, emerge la figura di una garçonne libera e sofisticata che indossa pantsuit o piccoli abiti neri arricchiti da accessori, fluido velluto e lunghi abiti sapientemente ricamati in paillettes, sofisticati interpreti di costumi appartenenti a etnie lontane.

In foto: Giorgio Armani e le modelle sfilata Giorgio Armani Pre-Fall 20-21 all'Armani/Teatro.

Photo Credit: Courtesy of Giorgio Armani

Un'immagine della mostra "Accenti di stile" all'Armani Silos.

Photo Credit: Courtesy of Giorgio Armani

GIORGIO ARMANI ALTA GIOIELLERIA. Orecchini in onice nera e diamanti della linea "Sì".

Photo Credit: Courtesy of Giorgio Armani