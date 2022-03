Policoro, tir impatta contro guard rail e si capovolge: illeso l'autista

POLICORO - È uscito miracolosamente illeso l'autista del mezzo pesante che ieri attorno alle 13 ha sfondato per un lungo tratto il guardrail della strada statale Ionica in direzione Taranto finendo sulla strada complanare sottostante che conduce alla zona artigianale di Policoro.

Soltanto per una coincidenza fortuita l'autoarticolato, che trasportava materiale in alluminio, non ha impattato con alcuni automobili in transito nella zona dove ci sono alcune villette rurali. Il mezzo si è accasciato rovinosamente su un lato bloccando l'arteria della zona produttiva.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. L'operazione di rimozione della carreggiata è stata piuttosto elaborata mentre il transito in direzione Taranto è stato veicolato ad un solo senso di marcia.