Matera, auto contro moto: muore centauro 35enne all'ospedale di Bari

È morto nell’ospedale di Bari dopo le ferite riportate Marco Calia, il motociclista materano di 35 anni coinvolto nel pomeriggio di lunedì 9 marzo in un incidente stradale in via Carlo Levi, all’incrocio con via Morelli. Una Peugeot 208 che stava svoltando per via Morelli si è scontrata contro una moto di grossa cilindrata, una Honda Hornet 600 guidata da Marco Calia, in transito su via Carlo Levi diretta verso il centro della città di Matera. L’impatto ha provocato diverse ferite al motociclista. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Il motociclista è stato trasferito all’ospedale di Matera e dopo aver constatato la gravità delle sue condizioni è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Bari, dove è deceduto.