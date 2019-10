Università, inaugurato il nuovo campus della Basilicata

MATERA - «E' arrivato il momento di disegnare insieme, tutti insieme, una strategia che punti a rendere più estesa e più profonda la missione dell’Università della Basilicata». E’ questo il messaggio lanciato dal Presidente della Regione, Vito Bardi, durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo Campus di Matera, a cui sta partecipando anche il Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti.

Per il governatore lucano, «è molto importante aprire il dipartimento di medicina a Potenza, ma accanto a questa straordinaria opportunità bisogna rinforzare la impalcatura che regge la specificità della nostra università puntando molto sulla ricerca, sulla innovazione, sui collegamenti con il mondo delle imprese, sulla cultura e sulle industrie creative».

Bardi ha «molto ringraziato» la rettrice Aurelia Sole e il Ministro Fioramonti «per aver scelto di trascorrere una intera giornata qui a Matera insieme al mondo della scuola, insieme ai bambini delle elementari, agli studenti delle medie, insieme ai docenti e a tutto il personale scolastico. La sua presenza oggi, qui, assume un significato molto importante, perché evidentemente non è solo formale ma rappresenta il segnale di una grande attenzione che il Ministero intende rivolgere al sistema scolastico di una regione del Sud e, in questo caso, di una città nominata Capitale europea della cultura».

Il governatore ha inoltre evidenziato che «siamo davvero a un passo per far entrare l’Università degli studi della Basilicata fra quelle a medie dimensioni e fra le prime del Sud Italia. Ci manca davvero poco. In termini numerici ci mancano appena tremila iscritti per superare quota 10 mila e entrare nel mondo delle Università che contano davvero. Una Capitale europea della cultura e una Regione che la esprime, devono riuscire a guardare lontano. E sono certo che - ha concluso Bardi - con l’aiuto del Governo questo traguardo sarà ancora più possibile».

LE PAROLE DEL MINISTRO FIORAMONTI - «Inaugurare un nuovo Campus significa portare una testimonianza da parte del Governo sull'importanza del ruolo dell’Università sul territorio, soprattutto nelle aree interne e in regioni storicamente più svantaggiate». Lo ha detto il Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a margine dell’inaugurazione del nuovo Campus di Matera dell’Università degli Studi della Basilicata.

«I soldi e i finanziamenti - ha aggiunto - si troveranno: l'Università è un punto fondamentale di sviluppo per il Paese. L'economia della conoscenza è quella di cui abbiamo bisogno. Io, in questi giorni di programmazione della legge di bilancio, sto lottando perché ci siano finanziamenti per l’Università e per la ricerca subito, alla fine di quest’anno, perché si possa ripartire con un modello di Università integrata sul territorio e che premia anche e soprattutto coloro che operano nelle regioni, nelle province più svantaggiate e più difficili. Quindi - ha concluso Fioramonti - anche un modello perequativo di finanziamento dell’Università».