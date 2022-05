LECCE - Lo stadio "Via del Mare" comincia a colorarsi di giallorosso in vista dell'ultima sfida di campionato che vedrà il Lecce affrontare il Pordenone. Si tratta del match decisivo per la promozione in serie A, e cresce l'attesa dei tifosi salentini. In tantissimi si stanno dirigendo verso lo stadio e si respira già aria di festa.