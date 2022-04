COPERTINO - Undici bici a pedalata assistita, pronte per i copertinesi che vorranno adottare abitudini più salubri e sane in materia di mobilità personale e per i turisti che vorranno visitare Copertino e il suo territorio. Questa mattina nella città leccese è stata inaugura presso Piazza Immacolata (Villa So Carlo) la sua stazione per la mobilità «green» 2.0, ovvero il suo nuovissimo bike hub che verrà gestito dall’associazione «Casello 13». Aggiudicataria della gestione del servizio che consentirà ai cittadini di poter usufruire, tramite noleggio temporaneo o abbonamento, di bici a pedalata assistita per le proprie necessità.

Il servizio di pedalata assistita nasce grazie a #DynaMob 2.0, progetto dell’Interreg-IPA CBC Italia-Albania-Montenegro in virtù del quale Copertino, come Comune capofila, ha avuto l’opportunità di lavorare e condividere esperienze e buone pratiche con i Comuni di Budva (Montenegro), Skrapar (Albania) e Campobasso, la Camera di Commercio di Tirana, l’agenzia formativa Ulisse. Obiettivo, creare un network costituito da enti pubblici e privati dei tre Paesi coinvolti per promuovere l’uso di forme di trasporto ecocompatibili, implementando soluzioni tecnologiche e innovative e contribuendo alla sensibilizzazione dei territori sull’importanza di adottare strumenti di mobilità sostenibile. E dopo cinque anni precisi di lavoro - il progetto è nato il 10 aprile 2018 - anche in omaggio alla campagna #energiapositiva, Copertino lancia un nuovo servizio che, oltre a fornire alle strutture ricettive del territorio una nuova soluzione di mobilità non inquinante, sarà un nuovo attrattore di turismo «slow».

«Il Comune di Copertino ha creduto sin da subito nell’importanza di questo progetto e nel suo impatto positivo a lungo termine sulle abitudini della città» spiega il sindaco Sandrina Schito.