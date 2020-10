Lecce, cadavere di un senzatetto trovato sotto i portici a due passi dal centro

Un cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Lecce, sotto i portici in viale Otranto, all'incrocio con viale Don Minzoni. Si tratta probabilmente di una persona senza fissa dimora, di meno di 40 anni, a quanto si apprende di origine indiana, che secondo testimonianze dormiva da qualche tempo per strada, dove si era creato un giaciglio. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Sul posto 118 e polizia.

(foto di repertorio)

Notizia in aggiornamento