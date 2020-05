Porto Cesareo, chiazza bianca a Ponente: pittura versata in mare

PORTO CESAREO - Una chiazza bianca è comparsa all'improvviso sul lungomare di ponente di Porto cesareo stamattina verso le 11.

Nessuna fluorescenza algale, ma la mano di stupidi ed incuranti "imbianchini" che hanno pensato di pulire i loro secchi nella fontanina del lungomare riversando il contenuto nelle acque antistanti il porticciolo. Rapido l'intervento della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto che con i mezzi idonei hanno aspirato il materiale tossico e ripristinato la stato dei luoghi.

Un comportamento incomprensibile ed incurante del territorio da parte di chi non ha nessun scrupolo e rispetto per il prossimo e l'ambiente. Sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti. Speriamo che le indagini e le registrazioni delle telecamere poste in zona identificano il o i responsabili di tale atto