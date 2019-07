Castro, morirono in mare inseguendo scafisti albanesi: ricordati 2 finanzieri

È stata deposta questa mattina una corona d'alloro al monumento che a Castro Marina (Le) ricorda i finanzieri Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola, medaglie d'oro al valore civile, che nel 2000 morirono nelle acque antistanti la grotta Zinzulusa.

De Rosa e Zoccola, all’alba del 24 luglio 2000, imbarcati su una vedetta impegnata in un’operazione di contrasto al traffico di

migranti nelle acque del Canale d’Otranto, si posero all’inseguimento di un gommone albanese dal quale erano appena

sbarcate numerose persone. Durante le concitate fasi dell’operazione, rese più rischiose in quanto svolte nottetempo, i finanzieri, persero tragicamente la vita quando gli scafisti albanesi, per evitare la cattura, si gettarono in acqua e, bloccando i comandi, lanciarono la loro imbarcazione contro l’unità navale della Guardia di Finanza, che fu speronata.

I criminali furono poi catturati, processati e condannati con sentenza definitiva per omicidio volontario.