Fabbrica di fuochi d'artificio esplosa nel Leccese, le immagini della tragedia

Questa mattina poco dopo le 8.30 è esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio in zona Mater Domini, tra Arnesano e Lecce. Il 19enne Gabriele Cosma, figlio del titolare della ditta, ha perso la vita, mentre un operaio di 43 anni è rimasto gravemente ferito (non sono due i feriti come si era saputo inizialmente): è ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale 'Perrino' di Brindisi. Sul posto è giunto il magistrato di turno, Elsa Valeria Mignone.

(foto Rocco Toma)