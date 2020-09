Gravina, alla Andriani Spa il family day aziendale: spazio alle emozioni

GRAVINA - Lo chiamano «Family day aziendale» e sembra una delle ultime novità in tema di «team building», ma nell’entroterra murgiana, a Gravina di Puglia, in casa di Andriani Spa, leader dell'innovation food, la giornata dedicata alle famiglie è diventata ormai un appuntamento fisso di svago e condivisione, per creare simpatici momenti di interazione tra i familiari dei dipendenti dell’azienda e l’azienda stessa.

Domenica scorsa, pertanto, tutti si sono dati appuntamento nell’innovativo stabilimento di via Copernico, un mix di innovazione e tecnologia, per trascorrere una giornata diversa dal solito: per un giorno, infatti, i dipendenti e i loro familiari sono stati ospiti negli spazi aziendali e hanno potuto mostrare alle loro famiglie dove trascorrono la maggior parte della giornata e dove, utilizzando materie prime accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine, attraverso cinque linee, si produce pasta 100% gluten free in oltre 55 differenti formulazioni.

Un «Family day» che quest’anno ha avuto una importanza maggiore dopo il distanziamento non solo fisico a cui si è stati costretti.

E, proprio per dimostrare quanto l’azienda tenga al rispetto delle regole e alla salute dei suoi dipendenti, tutti i partecipanti al «Family day», all'ingresso, sono stati sottoposti allo screening sierologico. Fortunatamente tutti sono risultati negativi e la festa ha potuto così avere inizio.

«È molto emozionante avere al nostro fianco i colleghi e le loro famiglie in una giornata che per Andriani Spa ha sempre rappresentato un momento di gioia e di spensieratezza. In quest’anno così complicato l’abbiamo vissuta con uno spirito diverso, consapevoli e grati di esserci ritrovati di nuovo insieme e motivati a guardare al futuro con speranza ed ottimismo rinnovati», ha commentato Michele Andriani, presidente e amministratore delegato di «Andriani Spa».

Qui, nel cuore della Murgia barese, il successo economico della grande famiglia Andriani non ha segreti: flessibilità e organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale sono i pilastri di questa florida realtà imprenditoriale che, con il suo brand «Felicia», è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.

Condivisione, sostenibilità, futuro: sono stati questi i punti salienti del «Family day 2020» volato via tra momenti di svago per i bambini, visite guidate per piccoli gruppi all’interno dell’azienda, e momenti di riflessione per tutti. Ancora una volta il management aziendale ha voluto evidenziare l’importanza del percorso virtuoso presente nella genesi del Gruppo Andriani fin dalle sue origini, che vede la sostenibilità al centro del business e del processo di creazione di valore.

A tal riguardo sono stati presentati i principi dell’Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi (SDGs), a cui l’azienda aderisce con vocazione e consapevolezza.

«È stata una gran bella giornata, colma di emozione per tutti – ha chiosato soddisfatto Michele Andriani, durante la quale abbiamo cercato di far emergere i valori del rispetto, della trasparenza, della giustizia, nella convinzione condivisa che avere cura dell’ambiente e della comunità sia un’imprescindibile responsabilità verso sé stessi e verso il futuro delle nuove generazioni».