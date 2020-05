Droga comprata nei Balcani e rivenduta in tutta Italia: 9 arresti tra il Salento e Bologna

La Guardia di Finanza di Brindisi questa mattina ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 indagati tra Brindisi, Lecce e Bologna, che sono finiti in carcere - in 5 - e ai domiciliari - i restanti quattro.

Le indagini hanno svelato l’esistenza di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di marijuana proveniente dall’area balcanica. Le attività, avviate nel 2017, hanno consentito di ricostruire l’intera filiera del traffico, dall’approvvigionamento fino alla ricezione dello stupefacente lungo il litorale pugliese, per poi essere trasferite in tutto il territorio nazionale. Dall'avvio dell'indagine sono state denunciate 24 persone appartenenti all'organizzazione, arrestate 15 persone in flagrante, sequestrati 3.750 kg. circa di marijuana, 50 kg. di hashish, oltre 1 kg. di cocaina, 1 kg. di eroina, 6 imbarcazione e 3 autovetture.