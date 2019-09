Ascoli Satriano, trovato in un capannone corpo carbonizzato di un uomo

FOGGIA - Il cadavere semicarbonizzato di un uomo è stato ritrovato poco fa in una campagna nelle vicinanze di Ascoli Satriano, nel Foggiano.

A quanto si apprende, il corpo, non ancora identificato, era nelle vicinanze di un’Alfa 147 che sarebbe intestata a una persona del posto.

A scoprire il cadavere sarebbero stati i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di un incendio in un capannone in disuso nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.