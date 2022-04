A Bari arriva l'ambasciatore tedesco: ad accoglierlo Emiliano e il rettore dell'Uniba

BARI - Incontro oggi a Bari tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling, accompagnato dal console onorario, Vincenzo Vito Chionna, e dal consigliere culturale dell’ambasciata di Germania, Fabio Freud. All’incontro ha partecipato anche il Capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi. «È un grande onore - ha detto Emiliano - ricevere la visita di un Paese che è riferimento per la comunità europea. Il rapporto tra Puglia e Germania ha offerto e offre tante possibilità ai nostri giovani, alle università, al mondo della formazione e alle imprese, anche in un quadro di crisi industriale a causa delle continue innovazioni tecnologiche, a cui rispondiamo con programmi comuni di transizione energetica che ci consentiranno maggiore autonomia e di rendere il mondo più pulito e meno inquinato», ha aggiunto Emiliano.

«La nostra ambasciata è molto impegnata nella cooperazione con il Mezzogiorno d’Italia - ha dichiarato l’Ambasciatore Elbling, come riporta una nota della Regione - la Puglia è una regione speciale per l’industria tedesca che ha fatto tanti investimenti. Qui vediamo tante potenzialità industriali per la riconversione verso produzioni energetiche sostenibili. La Puglia ha un ruolo centrale e la Germania vuole essere uno dei suoi partner. La nostra cooperazione spazia anche in altri ambiti come il turismo e la formazione». La Germania è tra i primi partner della Puglia: l'interscambio nel 2021 ha raggiunto il valore di 2,369 miliardi di euro, per la Puglia il valore delle esportazioni ha superato quello delle importazioni di 439,6 milioni di euro. L'interscambio rispetto al 2020 è cresciuto di oltre 114,2 milioni di euro (+4,5% rispetto al 2020).

A seguito dell'incontro con il governatore l'ambasciatore tedesco è stato ospite dell'Università di Bari e del rettore Stefano Bronzini in un incontro con gli studenti. Presente anche il direttore della Gazzetta Oscar Iarussi.