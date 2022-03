Il percorso del benessere a dimensione di donna a Foggia

FOGGIA - Il benessere sociale come monito alla pace. L'Università di Foggia e il CUS Foggia hanno tenuto oggi la tappa dell'iniziativa nazionale «Just the woman I am», una maratona ideata e organizzata dal Politecnico di Torino, dall'Università degli Studi di Torino e dal CUS Torino che promuove la ricerca universitaria sul cancro, la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

La maratona solidale ha visto attuarsi su un percorso di cinque chilometri, nelle città delle Università aderenti con lo scopo di raccogliere fondi in favore della ricerca e di incentivare la cultura della prevenzione e del benessere. L’Unifoggia, che da sempre promuove inclusione e benessere fisico e psicologico, ha scelto di esserci con un percorso che, partendo dal Dipartimento di Giurisprudenza, ha toccato le principali arterie cittadine e i dipartimenti in esse dislocati. «La partecipazione a iniziative come questa rappresenta per l’Unifg ulteriore occasione per sottolineare l’importanza del concetto di benessere in tutte le sue forme» - sottolinea il Rettore dell’università di Foggia prof. Pierpaolo Limone. A Foggia le donne hanno marciato anche per la pace in Ucraina,