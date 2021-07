Gargano, violento nubifragio: allarme nei paesi

FOGGIA - Allarme maltempo nle Foggiano. Un violento temporale ha colpito per molte ore in particolare il Gargano, con allagamenti e frane in particolare a San Marco in Lamis, durante la notte e anche in mattinata. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per liberare scantinati e box dall’acqua alta.

Allagate anche alcune strade cittadine. E' rimasto Isolato Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis.



Qualche criticità anche sulle strade provinciali di collegamento con i comuni limitrofi, anche se finora risultano percorribili le strade statali.