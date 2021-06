Tragedia a Foggia, auto travolge e uccide anziano che portava a spasso il cane

Travolto e ucciso mentre attraversava la strada accompagnando il suo cane. È accaduto in via Sant'Alfonso de Liguori a Foggia. La vittima è un 65enne del posto investito da una Lancia Y guidata da una donna. Sono intervenuti i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. In soccorso al 65enne è giunto anche un medico che abita nella zona e che ha tentato invano di rianimare l’uomo. Il cane del 65enne è rimasto incastrato tra le lamiere. Dopo essere stato liberato, è stato soccorso da un veterinario. Gli accertamenti e la ricostruzione dell’incidente sono affidati agli agenti della Polizia locale.

foto Maizzi