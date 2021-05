Giro d'Italia, Foggia si tinge di rosa

Foggia - Tutto pronto per partenza della tappa pugliese del Giro d'Italia. Appuntamento a Foggia domani alle 12.40 per l'ottava tappa Foggia - Guardia Sanframondi. Scuole chiuse, come da ordinanza sindacale, strade off limits per l'impegnativo percorso urbano e il colore rosa che ha già invaso gli angoli della città. La tappa foggiana si tiene con la partnership di Pugliapromozione e Regione Puglia.

La partenza della carovana in rosa è prevista dal pronao della Villa comunale, in piazza Cavour. I ciclisti percorreranno via Lanza, piazza Giordano, corso Cairoli, piazza XX Settembre, corso Garibaldi, via Fuiani, piazza Aldo Moro, viale Giotto, via Altamura, via Lucera, per poi lasciare la città.

La corsa ciclistica festeggia quest'anno la sua 104esima edizione, 23 le squadre in gara, delle quali 19 di categoria «World Tour», la più importante del ciclismo, e 184 gli atleti provenienti da tutto il mondo.