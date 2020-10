Cerignola: spacciano cocaina e hashish, 2 arresti, uno è minorenne

Nella mattinata di ieri la polizia di Cerignola (Fg) ha arrestato S.A.P., 22enne pregiudicato, ed un minore per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno perquisito alcune case in una zona periferica della città: nell’abitazione di S.A.P. lo stesso consegnava agli agenti una stecchetta di hashish; poi i poliziotti hanno trovato una busta contenente 24 cipolline di cocaina, e 7 stecchette di hashish. Su un balcone è stato invece trovato il minore, che aveva nascosto nei pantaloni una busta con 84 bustine di hashish. Trovati anche 1634 euro in contanti.

Entrambi sono stati arrestati.