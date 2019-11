Foggia, bomba in friggitoria nel cuore della città: danni ingenti

Un ordigno è stato piazzato e fatto esplodere la scorsa notte davanti la saracinesca del ristorante «Poseidon Sea Food», nel cuore del centro storico di Foggia. Il boato è stato così violento da esser sentito in tutta la città.

La deflagrazione ha sventrato la saracinesca e causato danni agli arredi interni. Danneggiati tavolini e sedie del locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi del caso e per l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del locale.

(foto Maizzi)