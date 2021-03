Covid in Basilicata, cresce curva contagi (+169) e tasso positività (10,14%) ma nessun decesso

POTENZA - In Basilicata - che dallo scorso primo marzo è zona rossa - ieri sono stati analizzati 1.666 tamponi molecolari: 169 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 160 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non stato registrato alcun decesso, con il totale delle vittime lucane fermo a 364.

L'indice di positività oggi si attesta al 10,14%.

Sono 107 (come ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 12 (due più di ieri) in terapia intensiva, quattro al San Carlo di Potenza e otto al Madonna delle Grazie di Matera. Con 203 guarigioni registrate ieri e altre 270 che non erano state ancora conteggiate, il numero dei lucani attualmente positivi è sceso a 3.655 (3.548 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 11.809.

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 246.766 tamponi molecolari, 228.132 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 150.971 persone.

TEST A POLIZIA PENITENZIARIA - Sul fronte dei tamponi, anche oggi è proseguito lo screening anticovid per gli operatori della Polizia penitenziaria del carcere di Potenza. È partito oggi e proseguirà anche domani lo screening anti-Covid tramite tamponi molecolari.

I controlli sono stati avviati dall'unità operativa della Marina Militare, in modalità il drive through, nella tenda donata dal Quatar allestita nell’ex parcheggio dell’ospedale San Carlo di Potenza.