Basilicata zona rossa, una ventina di sindaci protestano sotto sede Regione

POTENZA - Basilicata zona rossa dal 1 marzo, e aumenta il numero dei sindaci che chiedono al ministro della salute Roberto Speranza e al presidente della Regione Vito Bardi di circoscrivere la classificazione solo ai Comuni in cui sono in atto i focolai.

Una ventina di sindaci, questa mattina, in concomitanza con un incontro in videoconferenza che il governatore della Basilicata Vito Bardi ha tenuto con i due prefetti di Potenza e Matera e con il presidente dell'Anci, si sono incontrati sotto il palazzo della sede della Regione.

I primi cittadini, di alcune comunità del Potentino e del Materano, chiedono di rimodulare le restrizioni e avere chiarimenti rispetto alla decisione che ha fatto piombare l'intera Regione in zona rossa.

Dal 1 marzo, infatti, e per due settimane tutta la regione è in zona rossa, a causa dell'aumento elevato dell'indice di trasmissibilità Rt, dovuto a focolai localizzati in pochi Comuni. In zona rossa sono penalizzate le attività commerciali, vengono limitati gli spostamenti dai Comuni, chiudono i musei che avevano riaperto con la regione in zona gialla e ci sono ripercussioni sulle scuole.

A protestare, questa mattina, soprattutto i sindaci dei Comuni in cui i casi sono singoli o addirittura zero.