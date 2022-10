Calcio, il Foggia vince in rimonta: tre gol all'Andria

FOGGIA - Un tempo per uno, ma la spunta il Foggia sull'Andria, per la maggiore concretezza sotto porta. Nella prima frazione, emerge maggiormente la Fidelis che riesce anche a conquistare il momentaneo vantaggio con Candellori, e manca il raddoppio nel finale con Bolsius. Di contro i padroni di casa sono apparsi contratti e poco lucidi. Mister Gallo scuote i suoi ragazzi nell'intervallo e nella ripresa è tutto un altro Foggia. Ai satanelli bastano 7 minuti per ribaltare il risultato con Rizzo e Nicolao, con l'Andria che si scioglie, come già accaduto in altre precedenti uscite in campionato. Arriva anche il terzo gol di Petermann che chiude di fatto il derby, rilanciando il Foggia e affossando l'Andria, scivolata in ultima posizione.

Il tabellino

FOGGIA-FIDELIS ANDRIA 3-1

FOGGIA (3-5-2): Nobile 6; Sciacca 6, Malomo 5 (46' pt Di Pasquale 6), Rizzo 6.5; Nicolao 6.5, Frigerio 6, Petermann 7 (25' st Odjer 6.5), Di Noia 6, Costa 7 (25' st Garattoni 6); D’Ursi 6.5, Ogunseye 6.5 (21' st Tonin 6). In panchina: Illuzzi, Dalmasso, Schenetti, Chierico, Peralta, Leo, Peschetola, Iacoponi. All. Gallo.

FIDELIS ANDRIA (3-5-1-1): Zamarion 5.5; Fabriani 5, Milillo 5, Dalmazzi 5.5; Hadziosmanovic 5.5 (37' st Orfei sv), Candellori 6, Arrigoni 6 (28' st Sipos 5.5), Mariani 5.5, Paolini 6 (45' st Persichini sv); Urso 5.5; Bolsius 6. In panchina: Vandelli, Graziani, Pinelli, Mercurio, Delvino, Ciotti, Djibril, Zenelaj, Pavone, Alba, Tulli. All. Cudini.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia 6.

RETI: 32' pt Candellori, 2' st Rizzo, 8' st Nicolao, 19' st Petermann.

NOTE: cielo sereno, terreno in discrete condizioni. Spettatori 4.500 circa. Ammoniti: Rizzo, Urso, Milillo, Candellori. Angoli: 5-2. Recupero: 3'; 4'.