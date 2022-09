Giornata avara: vincono solo Monopoli e Gelbison. Tonfo Foggia e Taranto

Puglia e Lucania si dividono la posta nel «derby» Fidelis Andria-Picerno. È un pareggio (1-1) dal peso specifico diverso tra Andria e Picerno. Il punto non soddisfa la Fidelis (ancora a secco di vittorie) che esce tra i fischi del «Degli Ulivi». Seppure i locali fossero passati in vantaggio al 32’, quando Arrigoni inventa per l’assist di Fabriani e il colpo di testa vincente di Urso. Il gol scuote gli ospiti che reagiscono con prontezza con Golfo, ma la sfera termina alta. Lo stesso attaccante lucano si riscatta al 40’ quando ringrazia Dalmazzi (per l’errato disimpegno) e insacca.

Allo «Zaccheria» una batosta che fa male ai foggiani. Lo 0-4 imposto dal Pescara è stato una delle più pesanti umiliazioni casalinghe subite dai rossoneri. Una sconfitta straripante che pone seri interrogativi sul futuro della guida tecnica della squadra affidata a Boscaglia, contestatissimo dallo stadio. Per il Foggia (terzultimo a 4 punti) una battuta d'arresto che fa male per come è maturata di fronte ad un Pescara che ha dimostrato di avere una idea di gioco. Lescano, Milani, Krajan e Vergan i «4 moschettieri» che bucano Nobile e tengono la squadra abruzzese sulla seconda fila del campionato di C, gruppo C.

A Pagani il Taranto subisce la quarta sconfitta del campionato ed il suo terzultimo posto con soli 3 punti parla di una crisi nera. Lo «specchio» è la prestazione calcisticamente povera messa al «Marcello Torre» della terra salernitana, dove la lucana Gelbison gioca i suoi match interni a causa del suo stadio limitato nei professionisti. In avvio il Taranto sembra volersi assumere la responsabilità di fare la partita, ma il tentativo di orientarla trova puntuale l'opposizione della Gelbison, che si impone con un 3-0 che la fa posizionare nella parte medio-bassa della classifica.

Terza vittoria da quinta posizione del Monopoli nel derby con l'Audace Cerignola. Continua la legge del «Veneziani»: questa volta è un buon Cerignola la vittima di un cinico ma non brillante «Gabbiano», che vince 2-1. Le tre reti nella ripresa: al primo angolo, i biancoverdi firmano il primo acuto con De Risio di testa. Pazienza si mette a specchio e indovina i cambi: D’Ausilio sfonda a sinistra e D’Andrea è implacabile. Quando la gara sembra addormentarsi, Montini estrae dal cilindro una fucilata imparabile da quasi 25 metri. E resta l’ultimo sussulto.

I laziali del Monterosi frenano la corsa della Virtus Francavilla, il match finisce 2-1 per la Tuscia in casa. Una sfida di rigore quella che ha visto la Virtus cedere al Monterosi. Al «Mannuzzi» di Pontedera la Tuscia ha vinto in una gara che ha visto l’arbitro Grasso assegnare ben quattro calci di rigore, due per parte, tre dei quali realizzati. La partita nella partita che ha visto protagonisti Patierno e Costantino è stata vinta dal numero 9 biancorosso, che si conferma capocannoniere del girone C per media gol. Il Potenza, infine, cede alla legge della co-capolista Crotone, che inchioda i lucani, a casa propria, sul pareggio. Un altro pareggio conquistato in zona Cesarini del Potenza. Ancora una volta, infatti, i rossoblù lucani si regalano un finale di partita vibrante, trovano un gol pesantissimo con Emmausso al 42' della ripresa. e portano a casa un punto d’oro al cospetto della capolista Crotone che pensava di aver sbancato il «Viviani». Ma il Potenza non molla mai.

SERIE C - GIRONE C - 5^ GIORNATA

Catanzaro - Acr Messina 3-0

Fidelis Andria - Picerno 1-1

Foggia - Pescara 0-4

Gelbison - Taranto 3-0

Giugliano - Turris 4-1

Juve Stabia - Viterbese 0-0

Latina - Avellino 1-0

Monopoli - Audace Cerignola 2-1

Monterosi Tuscia - Virtus Francavilla 2-1

Potenza - Crotone 1-1

LA CLASSIFICA

Crotone, Catanzaro 13; Pescara 12; Turris, Juve Stabia 10; Monopoli 9; Giugliano 8; Virtus Francavilla, Audace Cerignola,

Monterosi, Latina 7; Potenza, Gelbison, Picerno 5; Avellino, Foggia 4; Taranto, Fidelis Andria, Viterbese 3; Messina 1.

PROSSIMO TURNO - 6^ GIORNATA - 02/10

Acr Messina - Giugliano

Audace Cerignola - Gelbison

Avellino - Potenza

Crotone - Juve Stabia

Pescara - Monterosi Tuscia

Picerno - Monopoli

Taranto - Foggia

Turris - Catanzaro

Virtus Francavilla - Fidelis Andria

Viterbese - Latina

(ITALPRESS).