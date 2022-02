Calcio, rinviata per neve Potenza-Paganese

POTENZA - A causa di una forte nevicata che da un paio di ore sta interessando il capoluogo lucano, è stata rinviata a data da stabilire la partita di calcio Potenza-Paganese (serie C, girone C).

La gara era in programma alle ore 17.35 allo stadio Viviani. Dopo un sopralluogo sul terreno di gioco, completamente ricoperto dalla neve, l’arbitro Longo di Paola (Cosenza) ha deciso per il rinvio del match.

In un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della società rossoblù è specificato che «i biglietti acquistati per la gara odierna, saranno validi per il recupero. Sarà, pertanto, necessario conservare il tagliando».