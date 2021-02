Foggia, in 10 viene schiacciata allo Zaccheria dalla capolista Ternana

Niente da fare, invece, per il Foggia che ospita allo «Zaccheria» la capolista Ternana, che porta a casa altri tre punti. I rossoneri al primo tempo restano in 10 per l'espulsione di Del Prete (doppio giallo). Ma è la Ternana a dettare legge e si porta in vantaggio al 18' grazie a un gol di Partipilo.

Per i padroni di casa non c'è niente da fare. Oltre alla superiorità numerica, la Ternana non lascia scampo e al 26' è Raicevic a siglare il gol del raddoppio che chiuderà la partita 2-0 per la capolista che sembra ormai proiettata da sola nell'olimpo della classifica con i suoi 62 punti, distante 17 lunghezze dalla seconda, l'Avellino.