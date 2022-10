Brindisi, settimana Protezione Civile: alunni al comando dei Vigili del Fuoco

BRINDISI - Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, ha organizzato e ospitato la IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. La stessa era stata già pianificata per ricevere circa 150 alunni delle scuole medie inferiori e superiori in collaborazione con l’A.N.VV.F. sez. di Brindisi. La giornata è stata ricca di emozioni, soprattutto per i ragazzi che hanno finalmente visto come funziona tutto il soccorso tecnico urgente, che viene svolto quotidianamente dai pompieri a 360°.

La dimostrazione è avvenuta nella zona antistante della “Scuola di Formazione Soccorso Nautico” dove tra l’altro si svolgeva un corso nel simulatore navale, uno dei quattro esistenti in Italia. Agli alunni e docenti oltre a far visionare dei filmati, sono state allestite delle postazioni, ognuna con le proprie specializzazioni tipo: S.A.F., N.B.C.R., Soccorso Acquatico con moto d’acqua, U.C.L., A.P.S., AutoScala, AutoGrù, e altre attrezzature in dotazione. Gli alunni si sono dimostrati interessati e incuriositi, rivolgendo svariate domande sulle attrezzature visionate, così da arricchire il loro bagaglio culturale nel campo della Protezione civile dove, la componente fondamentale è proprio quella dei Vigili del fuoco, la quale è sempre presente sia nelle piccole che nelle grandi emergenze. L’obiettivo di questa giornata è di sensibilizzare i cittadini sui temi di Protezione civile, per un approccio consapevole al territorio, mediante iniziative della riduzione dei rischi, e nel favorire nei ragazzi norme comportamentali consapevoli con misure di prevenzione e autoprotezione in caso di necessità.