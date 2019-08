Migrante in bici investito nel Brindisino: è caccia al pirata

Ha travolto un migrante che percorreva l’ex statale 16 in bicicletta ed è subito fuggito in tutta fretta, incurante dell’uomo rimasto gravemente ferito.

La Polizia locale, sotto le direttive del comandante Antonio Orefice, è ora alla ricerca dell’auto “pirata” che domenica sera ha ridotto in gravi condizioni un 33enne originario del Mali - M.C. le sue iniziali -, lasciando tuttavia alcuni indizi che, con ogni probabilità, aiuteranno gli investigatori a risalire al conducente. Nell’impatto violento con il mezzo a due ruote su cui viaggiava l’extracomunitario, infatti, l’auto ha perso uno degli specchietti laterali, che è stato subito preso in consegna dagli agenti della Polizia locale. I successivi accertamenti sull’accessorio recuperato sul posto hanno evidenziato che il veicolo in questione, con molta probabilità, potrebbe essere una Saab 1900 di colore grigio, immatricolata nell’arco di tempo compreso tra il 2004 e il 2008. Un indizio di una certa consistenza che consentirà alla Polizia locale di restringere notevolmente il raggio di azione delle opportune verifiche in atto.

Tornando all’incidente, esso è avvenuto intorno alle 20 di domenica: il 33enne del Mali era in sella alla sua bicicletta e, con ogni probabilità, stava rientrando verso il capoluogo dopo una giornata di lavoro nelle campagne. Complice verosimilmente anche la scarse condizioni di visibilità riscontrabili sull’ex SS 16, il ciclista è stato improvvisamente tamponato da un’auto e sbalzato fuori dalla carreggiata. L’investitore, spaventato, si è subito dileguato, mentre a trovare l’uomo rimasto ferito è stato un altro automobilista che ha allertato immediatamente il 118. Trasportato in ospedale, al cittadino malese sono state riscontrate diverse gravi fratture agli arti inferiori e, in conseguenza di ciò, i medici si sono riservata la prognosi. Sul posto, come detto, anche la Polizia locale che ha recuperato specchietto e altre parti di carrozzeria lasciati sulla strada dall’auto “pirata” e, a breve, sarà quasi certamente in grado di risalire all’identità del conducente.

(foto Matulli)