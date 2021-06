Andria, Emiliano: «Ospedale Bonomo sarà Policlinico Bat»

Un secondo agiografo e una seconda tac sono stati inaugurati nel pomeriggio dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano e dal commissario straordinario Alessandro Delle Donne, nell’ospedale Bonomo di Andria. Si tratta, ha spiegato Delle Donne, «di tecnologie che offrono maggiore sicurezza nel percorso per acuti nelle patologie come ictus, infarto e inquadrabili nell’emodinamica e nella neuroradiologia interventistica». L’ospedale, ha aggiunto il commissario, si prepara a diventare un centro di secondo livello e, per questo, si è lavorato durante la pandemia.

Il presidente Emiliano ha evidenziato che questa inaugurazione avviene in vista della realizzazione del nuovo ospedale. «Sarà sede di diversi insediamenti universitari - ha detto - sarà il policlinico della Bat».

Il presidente della Regione ha spiegato il percorso che si sta facendo anche attraverso i concorsi per arruolare le migliori competenze. "Mi auguro di lasciare ai miei successori il meglio possibile, abbiamo un capitale umano straordinario in tutti i livelli dell’assistenza sanitaria - ha concluso - dagli operatori sanitari, agli infermieri, ai medici, al punto che le università pugliesi si contendono i medici ospedalieri perché ritengono siano di grande competenza e in in grado di insegnare oltre alla teoria la pratica»