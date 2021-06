A Bisceglie la prima uscita pubblica dei cinque finalisti del Premio Strega

È stata la scalinata di via Porto a Bisceglie la location della prima uscita pubblica dei cinque finalisti del Premio Strega 2021: Andrea Bajani, Edith Bruck, Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio ed Emanuele Trevi sono stati ospiti ieri sera a partire dalle 18:45, in un incontro organizzato dalle Vecchie Segherie Mastrototaro, in collaborazione con SistemaGaribaldi, Circolo dei Lettori, Libri nel Borgo Antico, col patrocinio del Comune e il supporto di Chimica D'Agostino, Pastaio Maffei e Mastrototaro Group.

La serata è stata presentata dalla giornalista Alessandra Tedesco: presenti anche Massimo Bray, assessore alla cultura della Regione Puglia, il direttore della Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi e Nunzia Antonino, che ha letto alcuni brani dei libri finalisti.

(foto Calvaresi)