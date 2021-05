Barletta, i militari del «Torino» donano sangue per l'Avis

Barletta - Grande solidarietà, nonostante il coronavirus, a Barletta nella caserma «Ruggiero Stella» dove i militari dell’82° Reggimento Fanteria «Torino» hanno donato il loro sangue in occasione della raccolta straordinaria realizzata in collaborazione con l’Avis di Barletta «Prof. Ruggiero Lattanzio». Ben 40 le sacche di sangue e altri derivati raccolte, nel rispetto massimo dei protocolli di sicurezza, all’interno della autoemoteca della Asl Bt.

«Donare il sangue è un atto semplice e di grande responsabilità sociale che consente di salvare tante vite umane. A nome mio personale il più vivo ringraziamento a tutta la grande famiglia del “Torino” per questa ennesima dimostrazione di bontà e senso civico e chiaramente al personale sanitario della Asl impegnato nelle operazioni di donazione. Come sempre encomiabile l'impegno dei nostri associati Maria Mennuni e Giovanni Rizzi coaudiuvati da Matteo Pignatelli, Simona Calabrese, Annalaura Drago e Natalia Lionetti impegnati nel Servizio civile. In questo momento particolare chiediamo a tutti i donatori di sforzarsi nel veicolare il messaggio della donazione di sangue e di donare in questo particolare periodo», ha dichiarato il presidente dell’Avis Leonardo Santo.