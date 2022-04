L’hub vaccinale di Terlizzi aperto anche ad aprile: è una delle sette strutture dell'area metropolitana

BARI - L’hub vaccinale «Palachicoli» di Terlizzi è uno dei sette centri vaccinali che resteranno aperti anche ad aprile in tutta l’area metropolitana di Bari. Terminato lo stato di emergenza Covid-19, il lavoro per la struttura terlizzese andrà avanti ancora per tutto un altro mese. La struttura di via Cappella dei Chicoli, molto apprezzata da tutti per la sua organizzazione nonché per l’efficienza dimostrata e che ha vaccinato sino ad oggi circa 60mila persone, resterà aperta e andrà avanti con l’attività vaccinale a servizio sia dei terlizzesi, sia di tutti i cittadini residenti nelle altre città del circondario (gli hub vaccinali di Molfetta, Ruvo e Corato resteranno chiusi).

«Siamo orgogliosi di essere, anche fuori dall’emergenza, il fronte più avanzato di questa battaglia contro il Covid19» dice il sindaco Ninni Gemmato. «Quando l’Asl ha chiesto al Comune di Terlizzi di confermare la disponibilità a lasciare aperto l’hub anche per il mese di aprile, non ho esitato a dire di sì: so di poter contare su una squadra di donne e uomini - volontari, percettori del Reddito di Dignità e dipendenti comunali - che non ha eguali sul territorio e che ha saputo ben affiancare l’altrettanto valida squadra di medici e infermieri della ASL BA. Il risultato è stato una squadra vincente grazie alla quale l’hub di Terlizzi è considerato da tutti un centro efficiente. Terlizzi resta il fronte più avanzato in questa battaglia contro il Covid, siamo un esempio per tutti e di questo sono profondamente orgoglioso». Per tutto il mese di aprile l’hub vaccinale di Terlizzi resterà aperto ogni martedì dalle 9 alle 13 e ogni venerdì la mattina dalle ore 9 alle 13.