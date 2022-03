Corato, medicinali e viveri in viaggio verso l'Ucraina

CORATO - Da Corato in Ucraina, per portare viveri, farmaci, coperte e vestiti. Il sindaco Corrado De Benedittis è entusiasta della raccolta organizzata a favore della popolazione ucraina colpite dalla guerra. E ringrazia le tante persone che hanno collaborato a caricare gli aiuti con destinazione Ucraina.

Asipu e Armec hanno messo a disposizione mezzi di trasporto e dipendenti. Sono stati caricati un mezzo da 30 quintali e 5 furgoni da 10 quintali cadauno. In totale, sono stati raccolti 80 quintali di aiuti consistenti in viveri, farmaci, coperte e vestiti.

«Un'eccezionale risposta della cittadinanza - dice il sindaco - gli aiuti sono stati consegnati ai Missionari di don Luigi Orione, presso il Santuario dell'Incoronata a Foggia. La loro destinazione sarà Leopoli e se possibile Kiev, le due città in cui sono presenti gli orionini». Ma adesso già si pensa all'accoglienza.