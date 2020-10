San Giorgio, scoperta discarica abusiva con relitti di barche: sequestrata

BARI - Scoperta una discarica abusiva a San Giorgio, Bari. La polizia locale ha eseguito il sequestro denunciando il proprietario della società responsabile dell'inquinamento del suolo.

Gli uomini del Nucleo ambientale della Polizia locale di Bari hanno sottoposto a sequestro un’area di circa 300 mq. Nell’area, recintata, con cancello e catena chiusa per impedirne l’accesso, gli agenti hanno scoperto una notevole quantità di rifiuti sversati sul terreno: circa 400 onduline in presunta lana-vetro, rifiuti provenienti da demolizioni, plastica e derivanti da attività di manutenzioni stradali, due relitti di imbarcazioni, motori marini disassemblati per i quali è in corso la verifica della provenienza, fusti contenenti olio esausto e diluenti, oltre a tracce di rifiuti bruciati. Il suolo è risultato di proprietà di una società con sede legale di fronte al sito inquinato e il titolare è stato denunciato per il reato ambientale di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.